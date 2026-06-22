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  4. Drones and forecasting systems are being deployed at the temple to control crowds during the pilgrimage season
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 22 June 2026 (10:30 IST)

ശബരിമലയില്‍ എഐ: തീര്‍ത്ഥാടനകാലത്ത് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഡ്രോണുകളും പ്രവചന സംവിധാനങ്ങളും ഒരുങ്ങുന്നു

Sabarimala Rush Live, Sabarimala News, Sabarimala Kerala
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (10:30 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (10:34 IST)
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കേരളത്തിലെ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന വാര്‍ഷിക തീര്‍ത്ഥാടനത്തില്‍ അക അധിഷ്ഠിത ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കും. ക്ഷേത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും (TDB) കേരള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശനിയാഴ്ച ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു യോഗം ചേര്‍ന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.
 
നവംബര്‍ രണ്ടാം വാരത്തോടെയാണ് ശബരിമലയിലെ തീര്‍ത്ഥാടന സീസണ്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ക്ഷേത്രത്തില്‍ 51 ലക്ഷം ഭക്തര്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഡല്‍ഹി, ചെന്നൈ, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മൂന്ന് എഐ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെയും ടിഡിബിയിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഈ നിര്‍ദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു.
 
ഫലപ്രദമായ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനത്തിനും തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഘട്ടം ഘട്ടമായി ശബരിമലയില്‍ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആര്‍ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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