' നമ്മുടെ മസ്ജിദുകൾ അവർക്കായി തുറന്നിടണം,'; ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്കു ആതിഥേയത്വം നൽകാൻ പാളയം ഇമാമിന്റെ ആഹ്വാനം (വീഡിയോ)

രേണുക വേണു|
Last Updated:
വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (23:40 IST)
ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്കു എത്തുന്നവർക്കു നല്ല ആതിഥേയത്വം വഹിക്കണമെന്ന് പാളയം ഇമാമിന്റെ ആഹ്വാനം. നോമ്പ് കാലമാണെങ്കിലും പൊങ്കാലയിടാൻ വരുന്ന വിശ്വാസികൾക്കു വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒരുക്കണമെന്ന് പാളയം ഇമാം ഡോ.സുഹൈബ് മൗലവി പറഞ്ഞു.
റമദാനിലാണ് ഈ വർഷം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും അങ്ങനെയായിരുന്നു. റമദാനിന്റെതായ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പൊങ്കാലയിടാൻ വരുന്ന ഭക്തർക്കു നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മസ്ജിദുകളും വീടുകളും അവർക്കായി തുറന്നിടണമെന്നും പാളയം ഇമാം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ശേഷമുള്ള പ്രസംഗത്തിലാണ് ഇമാം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
'ദി കേരള സ്റ്റോറി 2' എന്ന സിനിമയിലൂടെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾ കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് തലസ്ഥാനത്തെ സുപ്രധാന ഹൈന്ദവ ഉത്സവത്തിനു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാൻ ഇമാമിന്റെ സന്ദേശം. മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് ഇത്തവണ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല.