ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാലയുടെ തിയതിയും സമയവും നിശ്ചയിക്കുന്ന ജ്യോതിഷി അന്തരിച്ചു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 17 ഡിസംബര് 2025 (18:14 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ജ്യോതിഷി വിജയന് നമ്പൂതിരി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അന്തരിച്ചു. 60 വയസ്സായിരുന്നു. ഏകദേശം 30 വര്ഷത്തോളമായി ആറ്റുകാല് പൊങ്കാലയുടെ തീയതിയും സമയവും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടില് കുഴഞ്ഞുവീണ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. കുറച്ചുനാളായി കരള് രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
ആറ്റുകാല് പൊങ്കാലയുടെ തീയതിയും സമയവും നിശ്ചയിക്കാന് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാണ് പാലക്കാട് കോട്ടായിയില് നിന്ന് വിജയന് നമ്പൂതിരി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി. ആറ്റുകാല് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം താമസിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ജ്യോതിഷിയായി തുടര്ന്നു. ഭാര്യ സവിത, മക്കള് ആരഭി ജി.എന്, അദ്വൈത് ജി.എന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം പിന്നീട് നടക്കും.