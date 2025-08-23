ചൊവ്വ, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

അക്രമകാരികളായ നായയെ എന്തുചെയ്യും; പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അറിയാം

നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതി പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (18:20 IST)
തെരുവ് നായ്ക്കളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭ്രാന്തന്‍ (ഭ്രാന്തന്‍) അല്ലെങ്കില്‍ അക്രമാസക്തര്‍ എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതി പുതിയ
മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച്, വന്ധ്യംകരിച്ച, വിരമരുന്ന് നല്‍കിയ, വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കിയ തെരുവ് നായ്ക്കളെ അവയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ വിടണം. എന്നിരുന്നാലും
അപകടകാരികളോ ആക്രമണകാരികളോ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന നായ്ക്കളെ തുറന്നുവിടില്ല. ഇന്ത്യയില്‍, പേവിഷബാധയുള്ള നായ്ക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രക്രിയ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകള്‍, മുനിസിപ്പല്‍ നിയമങ്ങള്‍, പ്രാദേശിക ഭരണ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലാണ് നടത്തുന്നത്.

ഔദ്യോഗിക കണ്ടെത്തലുകളുടെയോ പൊതുജന പരാതികളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, പേവിഷബാധ സംശയിക്കുന്ന നായ്ക്കളെ പിടികൂടാനും ഒറ്റപ്പെടുത്താനും മൃഗ ജനന നിയന്ത്രണ (ABC) നിയമങ്ങള്‍ അധികാരികളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പെട്ടെന്നുള്ളതും വിശദീകരിക്കാനാകാത്തതുമായ ആക്രമണം, ശബ്ദത്തിലെ മാറ്റം അല്ലെങ്കില്‍ കുരയ്ക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട്, അമിതമായ ഉമിനീര്‍ ഒലിക്കുകയോ വായില്‍ നിന്ന് നുരയുകയോ ചെയ്യുക, അസാധാരണമായ നടത്തം, അയഞ്ഞ താടിയെല്ല് ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ള നായകളെ അപകടകാരികളായി കണക്കാക്കാം. ഒരു നായയ്ക്ക് പേവിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍, ഒരു പ്രത്യേക പരിശോധനാ പാനല്‍ രൂപീകരിക്കും.

ഇതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിച്ച ഒരു മൃഗഡോക്ടറും മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. അത്തരം നായ്ക്കളെ ഏകദേശം 10 ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിനായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും, പേവിഷബാധയേറ്റ നായ്ക്കള്‍ ഈ കാലയളവിനുള്ളില്‍ സ്വാഭാവികമായി മരിക്കും. ഈ ചുമതലകള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലിയില്‍ ഒരു വ്യക്തിക്കോ സംഘടനയ്ക്കോ ഇടപെടാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :