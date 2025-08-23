സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് മുതലമടയില് നിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റര് അകലെയുള്ള ഒരു ഫാം സ്റ്റേയുടെ ഉടമയും ജീവനക്കാരും ചേര്ന്ന് 54 വയസ്സുള്ള ഒരു ആദിവാസി വ്യക്തിയെ അഞ്ച് ദിവസം പൂട്ടിയിട്ട് പട്ടിണിക്കിട്ട് ആക്രമിച്ചു. മുതലമടയ്ക്കടുത്ത് മൂച്ചകുണ്ടില് താമസിക്കുന്ന ചമ്പുക്കുഴി വെള്ളയനെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നാട്ടുകാരും കൊല്ലങ്കോട് പോലീസും ചേര്ന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. എരവല്ലന് ആദിവാസി വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട വെള്ളയന് ഇപ്പോള് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
ഓഗസ്റ്റ് 17 ന് വെള്ളയന് ദിവസ വേതനത്തിനായി വെസ്റ്റേണ് ഗേറ്റ്വേസിലെ ഫാം സ്റ്റേയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അവിടെ, പരിസരത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കുപ്പിയില് നിന്ന് അയാള് അനുവാദമില്ലാതെ മദ്യം കുടിച്ചു. ഇത് ഫാം സ്റ്റേ ഉടമ പ്രഭുവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവനക്കാരോടൊപ്പം ചേര്ന്ന് വെള്ളയനെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കയായിരുന്നുവെന്ന്
മുതലമട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കല്പ്പന ദേവി പറഞ്ഞു. തനിക്ക്
ദിവസത്തില് ഒരിക്കല് മാത്രമേ ഭക്ഷണം നല്കിയിരുന്നുള്ളൂ, കൂടാതെ ഇടയ്ക്കിടെ തല്ലുകയും ചവിട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് വെജയന് പറഞ്ഞു.
ഫാം സ്റ്റേയ്ക്ക് പ്രവര്ത്തിക്കാന് സാധുവായ ലൈസന്സ് ഇല്ലെന്ന് കല്പ്പന പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച മറ്റൊരു ആദിവാസി തൊഴിലാളി ഫാം സ്റ്റേയില് എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തുവന്നത്. ദലിത് പ്രവര്ത്തകരായ മാരിയപ്പന്, ശിവരാജ്, കല്പ്പന ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക പ്രതിനിധികള് എന്നിവരെ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. തുടര്ന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില് ഒരു സംഘം താമസക്കാര് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി റിസോര്ട്ടിലേക്ക് പോയി. ഫാം സ്റ്റേ ജീവനക്കാര് അവരെ തടയാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, സംഘം ബലമായി പരിസരത്ത് പ്രവേശിച്ചു. ഒരു മുറിയില് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളയനെ അവര് കണ്ടെത്തി പോലീസില് അറിയിച്ചു. പിന്നീട്, വാതില് തുറന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. 'ഞങ്ങള് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വെള്ളയന്റെ ആരോഗ്യനില സാധാരണ നിലയിലായ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. റിസോര്ട്ട് ഉടമയും ജീവനക്കാരും ഒളിവില് പോയി. അവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കൊല്ലങ്കോട് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
മുതലമട നിവാസിയായ ഫാം സ്റ്റേ ഉടമയ്ക്കെതിരെ കൊലപാതകശ്രമം, എസ്ടി (അതിക്രമങ്ങള് തടയല്) നിയമപ്രകാരം നിയമലംഘനം എന്നീ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവാദികളായവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഉറപ്പുനല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കല്പ്പന പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം ജില്ലാ കളക്ടര്ക്കും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.