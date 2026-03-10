ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026
മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തയ്യാറല്ല, നേമത്ത് വൈഷ്ണ സുരേഷ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി?, ചർച്ചകൾ സജീവം

കഴിഞ്ഞ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വൈഷ്ണയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തിനെതിരെ സിപിഎം രംഗത്ത് വന്നത് വിവാദമായിരുന്നു.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:01 IST)
നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള നേമം മണ്ഡലത്തില്‍ അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നീക്കം. ബിജെപി വലിയ സാധ്യത കല്‍പ്പിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തില്‍ കെഎസ്യു നേതാവും തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സിലറുമായ വൈഷ്ണ സുരേഷിനെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വൈഷ്ണയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തിനെതിരെ സിപിഎം രംഗത്ത് വന്നത് വിവാദമായിരുന്നു.സിപിഎമ്മിന്റെ ഈ പരാതി തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ തള്ളുകയും ഹൈക്കോടതി തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിച്ചതിനൊടുവില്‍ നടന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തില്‍ വൈഷ്ണ കൗണ്‍സിലറായി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടിയും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറുമാണ് നേമത്തെ സിപിഎം, ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍.

നേരത്തെ നേമത്തേക്ക് കെ എസ് ശബരിനാഥന്‍,വി എസ് ശിവകുമാര്‍, നേമം ഷജീര്‍ എന്നിവരെ കോണ്‍ഗ്രസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ശിവകുമാറും ശബരിനാഥനും തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രലില്‍ മത്സരിക്കാനാണ് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന മണ്ഡലമായിട്ടും നേമത്ത് മത്സരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആര്‍എസ്എസില്‍ നിന്നും തോല്‍വി ഭയന്നാണ് പല നേതാക്കളും മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ വിമുഖത കാണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കെ മുരളീധരനായിരുന്നു മണ്ഡലത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി.


