വാഹനങ്ങളിലെ വ്ളോഗിംഗ്: പോലീസിന് കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം

നിയമവിരുദ്ധമായി വാഹന മോഡിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തുക എന്നിവയ്ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 22 നവം‌ബര്‍ 2025 (19:16 IST)
ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവര്‍ കാബിനിനുള്ളില്‍ വീഡിയോകള്‍ ചിത്രീകരിക്കുക, മിന്നുന്ന ലൈറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക, നിയമവിരുദ്ധമായി വാഹന മോഡിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തുക എന്നിവയ്ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമങ്ങളും മുന്‍ കോടതി ഉത്തരവുകളും അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്കും ഗതാഗത കമ്മീഷണര്‍ക്കും കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. നിയമവിരുദ്ധ വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനുകള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസില്‍ ജസ്റ്റിസ് അനില്‍ കെ നരേന്ദ്രന്‍, ജസ്റ്റിസ് എസ് മുരളീകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന വിവിധ വീഡിയോകള്‍ വെള്ളിയാഴ്ച തുറന്ന കോടതിയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. ഒരു വീഡിയോയില്‍ ഒരു കാര്‍ഗോ ലോറി അശ്രദ്ധമായി ഓടിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു.അതേസമയം ഡ്രൈവര്‍ ക്യാബിനില്‍ ഒരു വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചു. ഇത് ഒരു പാസഞ്ചര്‍ ബസും പിന്നില്‍ മറ്റൊരു ലോറിയും കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. ലേസര്‍ ലൈറ്റുകളും ഉച്ചത്തിലുള്ള സംഗീതവും ഘടിപ്പിച്ച ബസിനുള്ളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും, പരിഷ്‌കരിച്ച റിക്കവറി വാനില്‍ നിരവധി ആളുകള്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നതും, എല്‍ഇഡി പാനല്‍ നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന ക്ലിപ്പുകളും കോടതി കാണിച്ചു.

ഈ സംഭവങ്ങള്‍ എവിടെയാണ് നടന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഗതാഗത കമ്മീഷണറോട് കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഓരോ അനധികൃത ലൈറ്റിനും 500 രൂപ പിഴ ചുമത്തണമെന്ന് അതില്‍ പറഞ്ഞു. വീഡിയോയില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യാത്രയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സ്‌കൂളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.


