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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (09:25 IST)

ഷോപ്പിങ്ങിന് എത്തിയ യുവതിയെയും ഭാവിവരനെയും യുവാവ് കുത്തി; സംഭവം തൃശൂരിൽ

കോടന്നൂരിലെ കടയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ യുവതിയും ഭാവി വരനും വന്ന സമയത്താണ് സംഭവം

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (09:27 IST)
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യുവതിയെയും ഭാവിവരനെയും കുത്തിപ്പരുക്കേൽപ്പിച്ചതായി പരാതി. തൃശൂർ കോടന്നൂർ വട്ടപ്പറമ്പിൽ ബൈജുവിന്റെ മകൾ വൈഷ്ണവി (23), ഒല്ലൂർ പുത്തൂർ പുല്ലൻപള്ള വീട്ടിൽ അരുൺ (27) എന്നിവർക്കാണ് കുത്തേറ്റത്. കോടന്നൂർ കൈലാത്ത് വീട്ടിൽ അശ്വിൻ (27) ആണ് പ്രതി. കോടന്നൂർ സെന്ററിന് സമീപമുള്ള സൂപ്പർമാർക്കറ്റിന് അരികിൽവെച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപതിനാണ് സംഭവം.
 
കോടന്നൂരിലെ കടയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ യുവതിയും ഭാവി വരനും വന്ന സമയത്താണ് സംഭവം. ഇരുവരുടെയും വയറ്റിലും അശ്വിന്റെ കൈയ്ക്കും കുത്തേറ്റിട്ടുണ്ട്. വൈഷ്ണവിയോടുള്ള അശ്വിന്റെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യമാണ് സംഭവത്തിന്റെ പിന്നിലെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 
 
കുത്തേറ്റവരെ കൂർക്കഞ്ചേരി എലൈറ്റ് മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിന് ശേഷം അശ്വിൻ കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. 
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