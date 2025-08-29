നെഞ്ചില്‍ ഗൈഡ് വയര്‍ മറന്നുവച്ചു; തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറിനെതിരെ കേസെടുത്തു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (19:23 IST)
തിരുവനന്തപുരം: 2023 മാര്ച്ചില് നടത്തിയ തൈറോയ്ഡ് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സങ്കീര്ണതകളെത്തുടര്ന്ന് ജനറല് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്മാര് നടത്തിയ മെഡിക്കല് അനാസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മലയിന്കീഴ് സ്വദേശിയായ 26 കാരിയായ യുവതി പരാതി നല്കി. ഡോ. രാജീവ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയാ സംഘത്തിന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ സെന്ട്രല് ലൈന് സ്ഥാപിക്കാന് ഉപയോഗിച്ച ഗൈഡ് വയര് നീക്കം ചെയ്യാന് കഴിഞ്ഞില്ലന്നും വെയില് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞില്ലന്നും എസ് സുമയ്യ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് ഡോ. രാജീവ് കുമാര് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായും സുമയ്യ അവകാശപ്പെട്ടു. 'നെടുമങ്ങാട്ടെ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിലെ ഡോക്ടര്ക്ക് ഞാന് ആകെ 4,000 രൂപ നല്കി - തുടക്കത്തില് 2,000 രൂപ, തുടര്ന്ന് കണ്സള്ട്ടേഷന് ഫീസായി 500 രൂപ, സങ്കീര്ണതകള് ഉണ്ടായതിനുശേഷവും 200 രൂപ കൂടി നല്കി,' അവര് പറഞ്ഞു.
ഗൈഡ് വയര് നെഞ്ചില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി വ്യക്തമായിട്ടും ഡോക്ടര് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാന് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അവര് ആരോപിച്ചു. താക്കോല്ദ്വാര നടപടിക്രമത്തിലൂടെ അത് നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഉറപ്പുനല്കിയിരുന്നതായി സുമയ്യ പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച, അവര് കന്റോണ്മെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് പരാതി നല്കി, ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസര് സുമയ്യയും കുടുംബവും ആരോഗ്യ സേവന ഡയറക്ടര് ഡോ. കെ.ജെ. റീനയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നില് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. കുറ്റാരോപിതരായ ഡോക്ടര്മാരെ അവര് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അവര് ആരോപിച്ചു.