മുടി അവശിഷ്ടങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ പ്രതിസന്ധിയില് ബാര്ബര് ഷോപ്പുകള്
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കൊച്ചി: ബാര്ബര് ഷോപ്പുകള്ക്കും ബ്യൂട്ടി പാര്ലറുകള്ക്കും ലൈസന്സ് എടുക്കുമ്പോഴോ പുതുക്കുമ്പോഴോ മുടി മാലിന്യം എങ്ങനെയാണ് സംസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള് നിര്ബന്ധമാക്കിയതോടെ കേരളത്തിലെ ബാര്ബര്മാരും ബ്യൂട്ടീഷ്യന്മാരും പുതിയ 'കുരുക്കില്' അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 1,200 മുതല് 2,400 രൂപ വരെ 'യൂസര് ഫീ' മുന്കൂറായി അടയ്ക്കാനും ഇവര്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല് ഹരിത കര്മ്മ സേന മുടി മാലിന്യം ശേഖരിക്കാത്തതിനാല്ഇവ നീക്കം ചെയ്യാന് മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രധാനമായും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള സ്ക്രാപ്പ് വ്യാപാരികളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
മുടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ബാര്ബര് ഷോപ്പ്, ബ്യൂട്ടി പാര്ലര് ഉടമകള് ഈ വ്യാപാരികള്ക്ക് പണം നല്കുന്നു. വ്യാപാരികള് ആകട്ടെ ഇത് വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിലോ ജലസ്രോതസ്സുകളിലോ തള്ളുകയോ അല്ലെങ്കില് ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത രീതികളില് സംസ്കരിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാര്ബര് ഷോപ്പ് ഉടമകളുടെ സംഘടന പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് സര്ക്കാരിന് പലതവണ നിവേദനങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള് ബാര്ബര്, ബ്യൂട്ടീഷ്യന് തൊഴിലുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഉപജീവനം നടത്തുന്നത്.