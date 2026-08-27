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  4. A gang of accused persons attacked the police during a KAAPA raid
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (20:40 IST)

കാപ്പ റെയ്ഡിനിടെ പ്രതികളുടെ സംഘം പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചു; രണ്ട് പൊലീസുകാര്‍ക്ക് പരിക്ക്

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (20:45 IST)
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തൃശ്ശൂര്‍: കാപ്പ (KAPPA) കേസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. കൊലപാതകശ്രമം ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ ഗുരുവായൂര്‍ സ്വദേശി അദീപിനെ പിടികൂടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ആക്രമണത്തില്‍ രണ്ട് പോലീസുകാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പ്രതിയും സംഘവും ഒത്തുചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ചീരംകുളം പാടശേഖരത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു. പോലീസിനെ കണ്ടതോടെ സംഘം അവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
 
കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍മാരായ രതീഷ്, ദേവനാരായണന്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റ രതീഷ് കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി. പ്രതിയായ അദീപ് നേരത്തെ കാപ്പ (KAAPA - കേരള സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തടയല്‍ നിയമം) പ്രകാരം നടപടി നേരിട്ടിട്ടുള്ളയാളാണെന്നും കാപ്പ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. വധശ്രമം, ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി കേസുകള്‍ ഇയാള്‍ക്കെതിരെയുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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