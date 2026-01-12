സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 12 ജനുവരി 2026 (13:37 IST)
വെനിസ്വേലയില് സോണിക് ആയുധങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചതായി അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ആരോപണമുണ്ട്. ന്യൂയോര്ക്ക് ടൈംസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ ഓപ്പറേഷനില്, യുഎസ് സൈന്യം ശക്തവും മുമ്പ് കാണാത്തതുമായ ഒരു ആയുധം ഉപയോഗിച്ചു. ഇത് വെനിസ്വേലന് സൈനികരെ പൂര്ണ്ണമായും നിസ്സഹായരാക്കി.
ഓപ്പറേഷന് ആരംഭിച്ചയുടന് വെനിസ്വേലയുടെ എല്ലാ റഡാര് സംവിധാനങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പ്രവര്ത്തനരഹിതമായതായി ഒരു വെനിസ്വേലന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു. നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളില്, ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന ധാരാളം ഡ്രോണുകള് അവര് കണ്ടു. ഈ സാഹചര്യത്തില് എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അവര്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഓപ്പറേഷനില് യുഎസ് സൈന്യം ഒരു രഹസ്യ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചതായി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു. അത് വളരെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദമോ ശബ്ദതരംഗമോ പോലെയായിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഉള്ളില് നിന്ന് തല പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി.
നിരവധി സൈനികരുടെ മൂക്കില് നിന്ന് രക്തസ്രാവം തുടങ്ങി. ചിലര് രക്തം ഛര്ദ്ദിച്ചു. എല്ലാ സൈനികരും നിലത്തു വീണു. ആര്ക്കും നില്ക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് ഒരു സോണിക് ആയുധമാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണോ എന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്ന് ഗാര്ഡ് പറഞ്ഞു. ന്യൂയോര്ക്ക് പോസ്റ്റ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഓപ്പറേഷനില് യുഎസ് എട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകള് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ. അതില് നിന്ന് ഏകദേശം 20 സൈനികര് ഇറങ്ങി. എണ്ണത്തില് കുറവായിരുന്നിട്ടും, മുഴുവന് പ്രദേശത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം യുഎസ് സൈനികര് വേഗത്തില് നേടി.
ഏറ്റുമുട്ടലിനെ ഒരു യുദ്ധമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണമായിട്ടാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നൂറുകണക്കിന് വെനിസ്വേലന് സൈനികര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവര്ക്ക് ചെറുത്തുനില്ക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. അമേരിക്കന് സൈനികര് വളരെ വേഗത്തിലും കൃത്യമായും വെടിയുതിര്ത്തു. ആക്രമണത്തില് നൂറ് വെനിസ്വേലന് സൈനികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു.