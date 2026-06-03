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  4. Suresh Gopi praises UDF's land acquisition promise
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 3 June 2026 (21:58 IST)

കേരളത്തില്‍ എയിംസ്: യുഡിഎഫിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ വാഗ്ദാനത്തെ പ്രശംസിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി

AIIMS in Kerala
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 3 Jun 2026 (21:58 IST) Updated: Wed, 3 Jun 2026 (21:59 IST)
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യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തെ പ്രശംസിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. കേരളത്തില്‍ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ മുന്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരും സമാനമായ മനോഭാവം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എയിംസിന് സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും സ്ഥലം നല്‍കാന്‍ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണെന്ന കേരള ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി ഈ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. 
 
പ്രമുഖ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനമായ എയിംസിനെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അത്തരം സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വികസനത്തിനും പൊതുജനക്ഷേമത്തിനും രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ തടസ്സമാകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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