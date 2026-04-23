ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില് 2026 (16:57 IST)
വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തില് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിനു ഒരുലക്ഷം വീതം നല്കുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി എംപി. മകള് ലക്ഷ്മിയുടെ ഓര്മ്മയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച ട്രസ്റ്റ് മുഖേനയാണ് ധനസഹായം നല്കുന്നതെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറുപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്ക് പകരമാകില്ല ഈ സഹായമെങ്കിലും തകര്ന്നുപോയ ആ ജീവിതങ്ങള്ക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമേകാന് ആ കുടുംബങ്ങള്ക്കായുള്ള ഈ എളിയ കരുതല് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
അതേസമയം മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിപ്പുര സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇത്തവണ തൃശൂര് പൂരത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങള് ഒഴിവാക്കി. പൂരം ആചാരമായി നടത്താനാണ് തീരുമാനം. പ്രധാന വെടിക്കെട്ടും പകല് പൂരത്തിനു ശേഷമുള്ള വെടിക്കെട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. കുടമാറ്റം ചെറിയ രീതിയില് നടത്തും. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വിളിച്ചുചേര്ത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.
കുടമാറ്റവും വെടിക്കെട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സര്ക്കാര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുടമാറ്റം ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നടത്തണമെന്ന് ദേവസ്വങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ സര്ക്കാര് വഴങ്ങി.