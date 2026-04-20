തിങ്കള്‍, 20 ഏപ്രില്‍ 2026
ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു, തിരിച്ചുവരവ് സുരേഷ് ഗോപിക്കൊപ്പം: 'ഒറ്റക്കൊമ്പനിലൂടെ' മേഘ്‌ന രാജ് വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക്

നവാഗതനായ മാത്യൂസ് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഒറ്റക്കൊമ്പന്‍' സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളില്‍ ഒന്നായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 20 ഏപ്രില്‍ 2026 (18:54 IST)

കൊച്ചി: മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം മേഘ്ന രാജ് വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു.സുരേഷ് ഗോപി നായകനാകുന്ന 'ഒറ്റക്കൊമ്പന്‍' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് താരം വീണ്ടും സിനിമയില്‍ സജീവമാകുന്നത്.മലയാളത്തിന് പുറമെ കന്നഡ, തമിഴ്, തെലുങ്ക് സിനിമകളില്‍ സജീവമായിരുന്ന മേഘ്‌ന വിവാഹത്തോടെയാണ് സിനിമയില്‍ നിന്ന് ഇടവേള എടുത്തത്.

മാത്യു തോമസ് പാലാ എന്ന നായക കഥാപാത്രമായി സുരേഷ് ഗോപി എത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള വേഷമാണ് മേഘ്ന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. 'മലയാള സിനിമ എനിക്ക് എപ്പോഴും വീടുപോലെയാണ്. നല്ലൊരു കഥാപാത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒറ്റക്കൊമ്പനിലെ വേഷം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തത്,' താരം പറഞ്ഞു. സുരേഷ് ഗോപിയെപ്പോലൊരു വലിയ നടനൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് മികച്ച അനുഭവമാണെന്നും മേഘ്ന കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിത വേര്‍പാടുകളും പ്രതിസന്ധികളും മേഘ്നയെ സിനിമയില്‍ നിന്ന് കുറച്ചുകാലം അകറ്റിനിര്‍ത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ തന്റെ മകനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി കരുത്തോടെ തിരിച്ചുവരാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് താരം. കന്നഡ സിനിമകളില്‍ ഇതിനോടകം സജീവമായ മേഘ്ന, മലയാളത്തിലേക്കുള്ള മടക്കം ആരാധകര്‍ക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് നല്‍കുന്നത്. 'യക്ഷിയും ഞാനും', 'ബ്യൂട്ടിഫുള്‍', 'മെമ്മറീസ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരിയായ നടിയാണ് മേഘ്ന.കന്നഡ നടന്‍ ചിരഞ്ജീവി സര്‍ജയായിരുന്നു മേഘ്‌നയുടെ ഭര്‍ത്താവ്. 2020ല്‍ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചിരഞ്ജീവി മരിച്ചു. ഇതിന് ശേഷം സിനിമയില്‍ നിന്ന് ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് മേഘ്‌ന എടുത്തിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കൊരു മകനുമുണ്ട്.

നവാഗതനായ മാത്യൂസ് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഒറ്റക്കൊമ്പന്‍' സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളില്‍ ഒന്നായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പാലായുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു മാസ് ഫാമിലി എന്റര്‍ടൈനറാണ് ചിത്രം. ഷാജി കുമാര്‍ ക്യാമറയും ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധന്‍ രാമേശ്വര്‍ സംഗീതവും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.



