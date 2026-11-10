'എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നത്'; പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സണ്ണി ജോസഫ്, വിലവയ്ക്കാതെ സതീശൻ
VD Satheesan and Sunny Joseph
കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിനെ വിലവയ്ക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. വൈദ്യുതി വകുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൈകടത്തുകയും തന്നെ അറിയിക്കാതെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ സണ്ണി ജോസഫിനും കടുത്ത അതൃപ്തി. ഡമ്മി മന്ത്രിയായി തുടരുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് സണ്ണി ജോസഫ് പക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം.
വൈദ്യുതി കരാർ
ജിഎൻഎ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക ചർച്ചകളിലൊന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് ഭാഗമായിരുന്നില്ല. എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടായിരുന്നു. ജിഎൻഎ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് താനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ പരസ്യമായി പറഞ്ഞതോടെ എന്തിനാണ് പിന്നെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും വൈദ്യുതി വകുപ്പും എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു.
വിവാദമായതോടെ ജിഎൻഎ കരാർ റദ്ദാക്കാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതും വൈദ്യുതി മന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല. കരാർ റദ്ദാക്കിയെന്ന് താൻ അറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും മുകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സണ്ണി ജോസഫ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ വകുപ്പിൽ കൈകടത്തുന്നതിൽ ശക്തമായ അതൃപ്തി സണ്ണി ജോസഫിനുണ്ട്.
കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് വിലയില്ലേ?
വൈദ്യുതി മന്ത്രി എന്നതിനേക്കാൾ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ് സണ്ണി ജോസഫ്. എന്നാൽ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിർണായക തീരുമാനവും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ അറിയുന്നില്ലെന്നാണ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പരാതി. മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ വകുപ്പിലും ഇങ്ങനെ ഇടപെടുകയാണെന്ന് മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കും അതൃപ്തിയുണ്ട്.
ഹൈക്കമാൻഡിനോട് അതൃപ്തി അറിയിക്കും
സതീശന്റെ അമിത അധികാരത്തിനെതിരെ എഐസിസി നേതൃത്വത്തെ പരാതി അറിയിക്കാനാണ് സണ്ണി ജോസഫ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെയും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിക്കും. Also Read: മകളുടെ വിവാഹമാണ്, രാഷ്ട്രീയമായി വലിച്ചിഴയ്ക്കരുത്:മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ