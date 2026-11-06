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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (16:55 IST)

ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതിന് തെളിവില്ല; സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (16:55 IST)
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Jijo James

സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കായികമേളയിൽ വിതരണം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പുഴുവിനെ ലഭിച്ച സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി. കായികാധ്യാപകൻ ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാന രഹിതം. അറസ്റ്റിലായ പെരുമ്പാവൂർ വെങ്ങോല ശാലോം വി.എച്ച്.എസ്.എസിലെ കായികാധ്യാപകൻ ജിജോ ജെയിംസ് ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല. 
 
സംഭവസ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും ജിജോ ജെയിംസ് പുഴുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിടുന്നതിന്റെ തെളിവില്ല. ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലും സർക്കാർ ആരോപിക്കുന്നത് യാഥാർഥ്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള യാതൊരു തെളിവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന വകുപ്പ് മാത്രം ചുമത്തി പൊലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകും. 
 
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഷംസുദ്ദീൻ അടക്കം ജിജോ ജെയിംസ് ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതായി ആരോപിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും വാദങ്ങൾ പൂർണമായി പൊളിയുകയാണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ജിജോ ജെയിംസ് ആണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. ഇതിൽ വിറളിപൂണ്ടാണ് മുഖംരക്ഷിക്കാനായി സർക്കാർ ജിജോ ജെയിംസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. Also Read: മുഖ്യമന്ത്രി vs എക്സൈസ് മന്ത്രി പോര് കനക്കുന്നു; എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സാംബശിവ റാവുവിനെ സ്ഥലംമാറ്റി
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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