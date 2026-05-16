ധനകാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്? കണ്ണുവെച്ച് സതീശൻ

Last Modified ശനി, 16 മെയ് 2026 (11:20 IST)
ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് കൈവിട്ട് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഉറപ്പിക്കാൻ നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. സിഎംപിയുടെ എംഎൽഎയായ സി.പി.ജോണിനു ധനകാര്യം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം യുഡിഎഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും വി.ഡി.സതീശനു അനുകൂല നിലപാടല്ല.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കു തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും വേണമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സതീശൻ. എന്നാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ആഭ്യന്തരം കൊടുക്കേണ്ടിവരുമെന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. അതിനാലാണ് ധനവകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കിട്ടാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സതീശൻ ആരംഭിച്ചത്.
ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നൽകി ചെന്നിത്തലയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെടുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം ലീഗിനു അഞ്ച് മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉണ്ടാകും. വ്യവസായം, പൊതുമരാമത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ലീഗ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനു ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകും. ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനവും കേരള കോൺഗ്രസിനു നൽകിയേക്കാം. ആർ.എസ്.പിക്കു ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം. ഷിബു ബേബി ജോൺ മന്ത്രിയാകും.