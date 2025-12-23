മുഹമ്മദ് റിയാസിനോട് മുട്ടാൻ അൻവറില്ല; വിജയസാധ്യതയുള്ള സീറ്റ് ചോദിച്ചേക്കും

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 23 ഡിസംബര് 2025 (14:57 IST)
വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിവി അൻവർ എൽഡിഎഫ് കോട്ടയിൽ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി അൻവർ അനുകൂലികൾ. പിവി അൻവർ പൊതുമരാമത്ത്, ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ മണ്ഡലമായ ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ജയം ഉറപ്പുള്ളതോ ജയസാധ്യതയുള്ളതോ ആയ സീറ്റ് യുഡിഎഫിനോട് പിവി അൻവർ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും.
പിവി അൻവർ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബേപ്പൂരിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചന നൽകുന്ന, അൻവറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ ബേപ്പൂരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ജലമേളയോട് അനുബന്ധിച്ച് എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ബേപ്പൂരിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഫ്ലക്സ്ബോർഡുകൾ
നിരത്തുകളിലുയർന്നത്. ‘പിണറായിസത്തെയും മരുമോനിസത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ’ തനിക്ക് ബേപ്പൂരിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന താൽപര്യം നിലമ്പൂർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അൻവർ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 49.73% വോട്ടുകൾക്കാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി.എം നിയാസ് മണ്ഡലത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടത്. 19ലൂടെ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചുപിടിച്ച ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം 1982 മുതൽ ഇടതിനൊപ്പമാണ്. 1977ലും 1980ലും എൻപി മൊയ്തീൻ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ജയിച്ചത് ഒഴിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ പോലും കോൺഗ്രസ് ബേപ്പൂരിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല. 1991ൽ പരസ്യമായി കോൺഗ്രസ്-ബിജെപി-ലീഗ് ഉൾപ്പെടുന്ന കോലിബി സഖ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റിയെങ്കിലും ബേപ്പൂർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം ഇടതുപക്ഷത്തിന് തന്നെയായിരുന്നു.