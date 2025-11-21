രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 21 നവംബര് 2025 (09:40 IST)
മുന് എംഎല്എ പി.വി.അന്വറിന്റെ വീട്ടില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് (ഇ.ഡി.) പരിശോധന നടത്തി. മലപ്പുറം ഒതായിയിലെ വീട്ടിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
അന്വറിന്റെ സഹായിയുടെ വീട്ടിലും എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലത്തിന്റെ രേഖകള് ഉപയോഗിച്ച് വായ്പ എടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധനയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജിലന്സും പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.
എല്ഡിഎഫ് വിട്ട പി.വി.അന്വര് ഇപ്പോള് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിലാണ്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലമ്പൂര് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില് പി.വി.അന്വര് രണ്ട് മുന്നണികളുടെയും ഭാഗമല്ലാതെ മത്സരിക്കുകയും മൂന്നാം സ്ഥാനത്താകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.