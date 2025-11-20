വ്യാഴം, 20 നവം‌ബര്‍ 2025
മദ്യപിച്ചുണ്ടായ തര്‍ക്കം കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചു: സുഹൃത്തിനെ പിക്കാസുകൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തി

മരിച്ചയാള്‍ എരാമ്പ്ര സ്വദേശി സിജോ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 20 നവം‌ബര്‍ 2025 (16:00 IST)
കൊച്ചി: എറണാകുളം കോതമംഗലം വരപ്പെട്ടിയില്‍ സുഹൃത്തിനെ അടിച്ചുകൊന്ന കേസില്‍ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. മരിച്ചയാള്‍ എരാമ്പ്ര സ്വദേശി സിജോ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സിജോയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ പ്രതി ഫ്രാന്‍സിസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ തര്‍ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഫ്രാന്‍സിസ് സിജോയെ പിക്കാക്‌സ് കൊണ്ട് തലയില്‍ അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്തെന്നാല്‍ ഫ്രാന്‍സിസ് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. നാട്ടുകാര്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ തലയില്‍ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവോടെ രക്തത്തില്‍ കുളിച്ച നിലയില്‍ സിജോയുടെ മൃതദേഹം ഒരു തുണിയില്‍ പൊതിഞ്ഞ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.

ആ സമയത്ത് ഫ്രാന്‍സിസ് അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് ഫ്രാന്‍സിസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.


