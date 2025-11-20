വ്യാഴം, 20 നവം‌ബര്‍ 2025
എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലും പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം അവസാനിപ്പിക്കും; തിരുവനന്തപുരത്തിന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ വാഗ്ദാനം

അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള നഗരത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍.

Rajeev Chandrasekhar
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 20 നവം‌ബര്‍ 2025 (15:56 IST)

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ എന്‍ഡിഎ അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ 45 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള നഗരത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍. തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലെ 101 എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തിയ വികാസിത അനന്തപുരി പ്രചാരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാന ബിജെപി മേധാവി.

'തിരുവനന്തപുരത്ത് അഞ്ചര ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കുടിവെള്ളമില്ല, എണ്‍പതിനായിരം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വീടില്ല, ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം തകരാറിലാണ്, നാല്പത് ശതമാനം തെരുവ് വിളക്കുകളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല, രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളെ തെരുവ് നായ്ക്കള്‍ ആക്രമിച്ചു. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലം അധികാരത്തിലിരുന്ന എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരും യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള എട്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുള്ള കോണ്‍ഗ്രസും തിരുവനന്തപുരത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല.

ബിജെപി മേയര്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാല്‍ എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലും പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വരും, അഴിമതി പൂജ്യം ശതമാനമായി കുറയും. ശബരിമല വിവാദത്തില്‍ നിന്ന് പരമാവധി പണം കവര്‍ന്നെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ആദ്യം എസ്ഡിപിഐയുമായും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായും ഉള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കണം,' രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു.


