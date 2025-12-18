പോറ്റിയേ കേറ്റിയേ' പാരഡി ഗാന കേസില്‍ പുതിയ ട്വിസ്റ്റ്; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുതിയ പരാതി ലഭിച്ചു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തിരുവനന്തപുരം: 'പോറ്റിയേ കേറ്റിയേ എന്ന പാരഡി ഗാനത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാക്കള്ക്കെതിരെ പോലീസ് ഫയല് ചെയ്ത കേസില് വൈകിയ വഴിത്തിരിവ്. പാട്ടിനെതിരെ നേരത്തെ പരാതി നല്കിയ ആദ്യ പരാതിക്കാരനെതിരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി ലഭിച്ചത്. തിരുവാഭരണം പാത സംരക്ഷണ സമിതി ജനറല് സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് കുഴിക്കാലയ്ക്കെതിരെ പൊതുപ്രവര്ത്തകന് കുളത്തൂര് ജയ്സിംഗാണ് പരാതി നല്കിയത്. കുഴിക്കാലയുടെ സംഘടനയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പരാതിക്കാരന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പാരഡി ഗാനത്തിനെതിരെ പ്രശാന്തിന്റെ പരാതി തള്ളി തിരുവാഭരണം പാത സംരക്ഷണ സമിതി ചെയര്മാന് കെ. ഹരിദാസ് നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രശാന്ത് വളരെ മുമ്പേ തങ്ങളുടെ സംഘടന വിട്ടുപോയതാണെന്ന് ഹരിദാസ് ആരോപിക്കുകയും അദ്ദേഹവുമായി തങ്ങള്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കീഴില് ഒരു സംഘടന മാത്രമേ പ്രവര്ത്തിക്കാന് കഴിയൂ എന്നും പ്രശാന്തിന്റെ സംഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും ജെയ്സിംഗ് തന്റെ പരാതിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി പരാതി ഐജിക്ക് കൈമാറി.