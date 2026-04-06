ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
പിഷാരടി തോൽക്കണമെന്ന് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഷാഫി പറമ്പിലാകും : സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി

രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 6 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:57 IST)
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചില മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ബിജെപിയും കോണ്‍ഗ്രസും തമ്മില്‍ രഹസ്യ ഡീല്‍ ഉണ്ടെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എന്‍ സുരേഷ് ബാബു. മലമ്പുഴയില്‍ ദുര്‍ബലനായ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ യുഡിഎഫ് മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് ബിജെപിക്ക് വിജയസാധ്യതയുണ്ടാക്കാനാണെന്നും സുരേഷ് ബാബു പാലക്കാട് പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തില്‍ ദുര്‍ബലമായ പ്രചാരണമാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തുന്നത്. ഒറ്റപ്പാലത്ത് യുഡിഎഫിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥി ബിജെപി മുന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് എറണാകുളത്തെ ഏജന്‍സി മുഖേന 50 ലക്ഷമാണ് ഓഫര്‍ നല്‍കിയതെന്നും സുരേഷ് ബാബു ആരോപിച്ചു. പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തില്‍ യുഡിഎഫും എല്‍ഡിഎഫും തമ്മിലുള്ളത് 6000 വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ്. ഷാഫിക്ക് ജയിക്കാമെങ്കില്‍ എന്‍എംആര്‍ റസാഖിനും ജയിക്കാം. രമേശ് പിഷാരടി മണ്ഡലത്തില്‍ തോല്‍ക്കണമെന്ന് ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഷാഫി പറമ്പിലാണ്. ബിജെപി ജയിച്ചാലും എല്‍ഡിഎഫ് ജയിക്കരുതെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നിലപാട്.

പാലക്കാട് റസാഖ് തന്നെ വിജയിക്കുമെന്നും യുഡിഎഫും ബിജെപിയും മത്സരിക്കുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നും സുരേഷ് ബാബു അവകാശപ്പെട്ടു. ജില്ലയിലെ 12 സീറ്റില്‍ 11ലും എല്‍ഡിഎഫ് തന്നെ വിജയിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :