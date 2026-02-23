തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026
മറ്റ് പ്രതികളെ പോലെ ഒരാൾ, അല്ലാതെ തന്ത്രിക്കെന്ത് പ്രത്യേകതയെന്ന് എം ബി രാജേഷ്, നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം

തന്ത്രിയെ സര്‍ക്കാര്‍ യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെയാണ് ജയിലിലടച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ അംഗമായ കെ ബാബു

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:17 IST)
ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസില്‍ നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം. സമ്മേളനം തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസില്‍ ദേവസ്വം മന്ത്രി രാജിവെയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്ലക്കാര്‍ഡുകളുമായി പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. കേസിലെ പ്രധാനപ്രതികളെല്ലാം ജയിലിന് പുറത്താണെന്നും തന്ത്രിയെ അനാവശ്യമായി ജയിലിലടച്ചെന്നും ആരോപിച്ച പ്രതിപക്ഷം സഭാ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു.

തന്ത്രിയെ സര്‍ക്കാര്‍ യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെയാണ് ജയിലിലടച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ അംഗമായ കെ ബാബു പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കേസില്‍ ശരിയായ അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കെ ബാബു നടത്തിയത് ഹൈക്കോടതിക്കെതിരായ പരാമര്‍ശമാണെന്നും മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു. പ്രതിയാകുന്നവരെപറ്റി സര്‍ക്കാരിന് യാതൊരു അഭിപ്രായവുമില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണം കട്ടവരെല്ലാം നിയമത്തിന്റെ മുന്നില്‍ വരണമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടെന്ന് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. തന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നിലപാട്. ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസില്‍ പ്രതിയായ തന്ത്രിക്ക് മറ്റ് പ്രതികളില്‍ നിന്ന് എന്ത് പ്രത്യേക അവകാശമാണുള്ളതെന്നും എം ബി രാജേഷ് ചോദിച്ചു. സഭയ്ക്കകത്ത് ബിജെപി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബിജെപിക്ക് കൂടിയുള്ള വക്കാലത്താണ് യുഡിഎഫ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു.


