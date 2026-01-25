'സർവം മായ'യ്ക്ക് ശേഷം ഹിറ്റ് കോമ്പോ വീണ്ടും, ഇത്തവണ റൊമാൻ്റിക് കോമഡി, ചിത്രത്തിൽ അജു വർഗീസും

അഭിറാം മനോഹർ|
25 ജനുവരി 2026
സര്വം മായയുടെ വമ്പന് വിജയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും നിവിന് പോളിക്കൊപ്പം ഒന്നിക്കാനൊരുങ്ങി അഖില് സത്യന്. സര്വം മായ ബോക്സോഫീസില് 150 കോടി നേട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം. മുപ്പതുകളില് കടന്ന ഒരാളുടെ പ്രണയം പറയുന്ന പുതിയ സിനിമയിലാണ് അഖിലിനൊപ്പം നിവിന് പോളിയും ഒന്നിക്കുന്നത്.
യേ ജവാനി ഹേ ദിവാനി പോലെ ഒരു റൊമാന്റിക് കോമഡി സിനിമയാകും ഇതെന്നാണ് സൂചന. അജു വര്ഗീസ്, അല്ത്താഫ് സലീം എന്നിവരും സിനിമയില് നിര്ണായക വേഷങ്ങളിലെത്തും. നടി ഉര്വശിയാകും സിനിമയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക.
നിലവില് ഗിരീഷ് എ ഡി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബേത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങ് തിരക്കുകളിലാണ് നിവിന്. മമിത ബൈജുവാണ് സിനിമയിലെ നായിക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാവ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറില് ദിലീഷ് പോത്തന്, ഫഹദ് ഫാസില്,ശ്യാം പുഷ്കരന് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് സിനിമ നിര്മിക്കുന്നത്.