തിയേറ്ററുകൾ കീഴടക്കി ഡെലൂലുവും പ്രഭയും; 22-ാം ദിവസവും തേരോട്ടം തുടർന്ന് സർവ്വം മായ

രേണുക വേണു|
ശനി, 17 ജനുവരി 2026 (15:31 IST)
തിയേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞാടുകയാണ് അഖിൽ സത്യൻ
സംവിധാനം ചെയ്ത സർവ്വം മായ. നിവിൻ പോളിയുടെ തിരിച്ചുവരവായി കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് പ്രഭ എന്ന നിവിൻ പോലിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തത്. ഇപ്പോഴിതാ റിലീസ് ചെയ്ത് 22 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ വമ്പൻ കളക്ഷനുമായി മുന്നോട്ടുകുതിക്കുകയാണ് ചിത്രം.
ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സിനിമ ഇതിനോടകം 100 കോടി പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവടങ്ങളിൽ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആണ് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും 22-ാം ദിവസവും സിനിമ നിറഞ്ഞ സദസിലാണ് പ്രദർശനം തുടരുന്നത്. ഇനിയും സിനിമ വലിയ കളക്ഷൻ നേടുമെന്നാണ് ട്രാക്കർമാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ആഗോള കളക്ഷൻ 131 കോടി കടന്നിരിക്കുകയാണ്. സിനിമ ഉടൻ 150 കോടി ക്ലബ്ബിൽ എത്തുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.
നിവിൻ പോളി അജു വർഗീസ് കൂട്ടുകെട്ടിലെത്തുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് സർവ്വം മായയ്ക്ക്, പതിവുതെറ്റിക്കാതെ നർമ്മത്തിൽ കലർന്ന ഇരുവരുടേയും സംഭാഷങ്ങളും സിനിമാ പ്രേമികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോഹൻലാൽ ചിത്രം ലൂസിഫറിനെ പിൻതള്ളി ടോപ് 10ലേക്ക് ഇടം നേടിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചിട്ടുണ്ട്.