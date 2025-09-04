Thiruvananthapuram|
Onam
Wishes in Malayalam: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള് തിരുവോണം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. തന്റെ പ്രജകളെ കാണാന് മഹാബലി വര്ഷത്തില് ഒരിക്കല് കേരളനാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് തിരുവോണത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം. ഏവര്ക്കും ഐശ്വര്യവും സമ്പല്സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ തിരുവോണാശംസകള് നേരുകയാണ്. ഒപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്ക് മലയാളത്തില് ഓണാശംസകള് നേരുകയും ചെയ്യാം..!
1. ഏവര്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പല്സമൃദ്ധിയുടെയും ഓണാശംസകള് !
2. അപരനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഓണം അര്ത്ഥവത്താകുന്നത്. മഹാബലിയെ പോലെ ആത്മാര്പ്പണത്തിന്റെ മാതൃകകളാകാന് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഏവര്ക്കും തിരുവോണാശംസകള് !
3. ഈ ഓണം നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷവും ഭാഗ്യവും നല്കട്ടെ. ഏവര്ക്കും ഓണാശംസകള് !
4. ഗൃഹാതുരത്വമുണര്ത്തുന്ന ഓര്മകളുമായി വീണ്ടും ഒരു ഓണക്കാലം വന്നെത്തി. ഏവര്ക്കും തിരുവോണാശംസകള് !
5. കള്ളവും ചതിയും പൊളിവചനങ്ങളുമില്ലാത്ത മാവേലി നാട് യാഥാര്ഥ്യമാകട്ടെ. ഏവര്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഓണാശംസകള് !
6. എത്ര അകലെയാണെങ്കിലും മലയാളത്തിന്റെ തനിമ എന്നും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകട്ടെ, ഏവര്ക്കും ഓണാശംസകള് !
7. കളിയും ചിരിയും ആര്പ്പുവിളികളുമായി ഈ തിരുവോണം ഓര്മകളില് നിറഞ്ഞുനില്ക്കട്ടെ, ഏവര്ക്കും ഓണാശംസകള് !
8. ഈ തിരുവോണ നാളില് നിങ്ങള്ക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും നേരുന്നു. ഏവര്ക്കും തിരുവോണാശംസകള് !
9. തുമ്പപ്പൂവിന്റെ നൈര്മല്യത്തോടെ ഈ തിരുവോണത്തെ നമുക്ക് നെഞ്ചിലേറ്റാം. ഏവര്ക്കും ഓണാസംസകള് !
10. ഒരുപിടി നല്ല ഓര്മകളുടെ പൂക്കാലം നിങ്ങള്ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതാകട്ടെ ഈ ഓണനാളുകള്. ഏവര്ക്കും തിരുവോണാസംസകള് !