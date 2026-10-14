വ്യോമാക്രമണ ഭീഷണി, സൗദിയിലെ പ്രവാസികൾക്ക് പുതിയ ജാഗ്രതാനിർദേശവുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസി
സൗദി അറേബ്യയില് വ്യോമാക്രമണമുണ്ടായാല് ഇന്ത്യന് പൗരന്മാര് വീടുകളില് തുടരണമെന്നും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നിര്ദേശങ്ങള് പാലിക്കണമെന്നും അറിയിച്ച് സൗദിയിലെ ഇന്ത്യന് എംബസി. ഹൂതി വിമതര് തുടര്ച്ചയായി സിവിലിയന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണങ്ങള് നടത്തുന്നതിനെ തുടര്ന്നാണ് ജാഗ്രതാനിര്ദേശം.
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളോ വാര്ത്തകളോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതില് നിന്ന് വിട്ട് നില്ക്കണമെന്നും ഇന്ത്യന് എംബസി ഇന്ത്യന് പൗരന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒക്ടോബര് 10ന് റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റ 2 ഇന്ത്യക്കാര് ഇപ്പോഴും ഐസിയുവില് തുടരുകയാണെന്നും ഒരാളെ ഐസിയുവില് നിന്ന് മാറ്റിയതായും എംബസി അറിയിച്ചു. മറ്റ് 4 ഇന്ത്യക്കാര് ചികിത്സയില് തുടരുകയാണെന്നും ഒരാളെ ആശുപത്രിയില് നിന്ന് ഡിസ്ചാര്ജ് ചെയ്തതായും എംബസി വ്യക്തമാക്കി.
എയര് ഇന്ത്യ, എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്, ആകാശ എയര്, ഇന്ഡിഗോ എയര്ലൈന്സ് എന്നിവ ഒക്ടോബര് 17 വരെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സര്വീസുകള് നിര്ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.