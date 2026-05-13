നിയമസഭയിൽ കരുത്ത് തെളിയിച്ച് വിജയ്, 144 വോട്ടുകളോടെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിൽ വിജയം, കുതിര കച്ചവടമെന്ന് ഡിഎംകെ

തമിഴ്നാട് നിയമസഭയില് വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പില് വിജയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം സര്ക്കാര്. സബ്ജയിലെ 144 എംഎല്എമാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് സര്ക്കാര് ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കിയത്. ടിവികെയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും വോട്ടുകള്ക്ക് പുറമെ 22 എഐഎഡിഎംകെയിലെ വിമത അംഗങ്ങളും സര്ക്കാരിന് പിന്തുണ നല്കി.
കോണ്ഗ്രസ്(5), സിപിഐ(2),സിപിഎം(2), വിസികെ(2),ഐയുഎംഎല്*2) എന്നീ പാര്ട്ടികളുടെ പിന്തുണയാണ് വിജയുടെ സര്ക്കാരിനുള്ളത്. ഇതിന് പുറമെ എഎംഎംകെയില് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട എംഎല്എ കാമരാജും ടിവികെയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്കി.
വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ഉദയനിധി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിഎംകെ അംഗങ്ങള് സഭയില് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. ''ഞങ്ങള് പുറത്തുപോകുമ്പോള് നിങ്ങള്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും, അതുപയോഗിച്ച് നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെക്കൂ'' എന്ന പരിഹാസ പരാമര്ശത്തോടെയായിരുന്നു ഡിഎംകെയുടെ പ്രതിഷേധം. സഖ്യകക്ഷികളെ അധികാരത്തിനായി ടിവികെ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് ഉദയനിധിയുടെ ആരോപണം.
അതേസമയം, വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിനിടെ എഐഎഡിഎംകെയില് തുറന്ന ഭിന്നതയും പ്രകടമായി. പാര്ട്ടി വിപ്പ് ലംഘിച്ച് ചില എംഎല്എമാര് സര്ക്കാരിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തപ്പോള്, മുന് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ശക്തമായ എതിര്പ്പുമായി രംഗത്തെത്തി. മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉള്പ്പെടെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളിലൂടെ എംഎല്എമാരെ സ്വാധീനിക്കാന് ശ്രമമുണ്ടായെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം.