ഇടിമിന്നൽ കാലം: ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില് മണ്സൂണ് സീസണ് അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇടിമിന്നല് അപകടങ്ങള് വര്ധിക്കുന്നു. ഇടിമിന്നല് മനുഷ്യര്ക്കും മൃഗങ്ങള്ക്കും വൈദ്യുത-വാര്ത്താ വിനിമയ ശൃംഖലകള്ക്കും ഗുരുതരമായ ആപത്ത് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അധികൃതര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാര്മേഘം ദൃശ്യമാകുന്ന നിമിഷം മുതല് തന്നെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. മിന്നല് കാണാതെ പോകുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളില് പോലും ആഘാതം സംഭവിക്കാം.
വീടിനകത്തുള്ള സുരക്ഷ
ഇടിമിന്നല് ഉള്ള സമയത്ത് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ കണക്ഷന് വിഛേദിക്കണം. ജനലുകളും വാതിലുകളും അടച്ചിട്ട് ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ സ്പര്ശിക്കാതെ ഇരിക്കുക. ടെലഫോണ് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണം; എന്നാല് മൊബൈല് ഫോണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതില് തടസ്സമില്ല. ടാപ്പ് വഴി വെള്ളം ശേഖരിക്കുകയോ കുളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ലോഹ പൈപ്പുകളിലൂടെ വൈദ്യുതി സഞ്ചരിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
പുറത്തുള്ളവര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
മത്സ്യബന്ധനം, ബോട്ടിങ് തുടങ്ങിയ ജലകേന്ദ്രിത പ്രവൃത്തികള് കാര്മേഘം കണ്ടുതുടങ്ങുന്ന നിമിഷം നിര്ത്തി ഉടന് കരയ്ക്ക് മടങ്ങണം. ഇടിമിന്നല് സമയത്ത് ബോട്ടിന്റെ ഡെക്കില് നില്ക്കുകയോ വല എറിയുകയോ ചെയ്യരുത്. സൈക്കിള്, ബൈക്ക്, ട്രാക്ടര് എന്നീ വാഹനങ്ങളിലുള്ള യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ച് സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തില് അഭയം തേടുക. അഭയം ലഭ്യമല്ലാത്ത തുറസ്സായ സ്ഥലത്തു പെട്ടുപോയാല്, പാദങ്ങള് ചേര്ത്ത് തല മുട്ടിനിടയില് ഒതുക്കി പന്തുപോലെ ഉരുണ്ട് ഇരിക്കുക.
മിന്നലേറ്റാല് ചെയ്യേണ്ടത്
ഇടിമിന്നല് ഏല്ക്കുന്നത് പൊള്ളല്, കാഴ്ച-കേള്വി നഷ്ടം, ഹൃദയാഘാതം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. മിന്നലേറ്റ ആളിന്റെ ശരീരത്തില് വൈദ്യുത ചാര്ജ് ഉണ്ടാകില്ല, അതിനാല് ഉടന് പ്രഥമ ശ്രൂഷ നല്കണം. മിന്നല് ഏറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ മുപ്പത് സെക്കന്ഡ് ജീവന് രക്ഷിക്കാനുള്ള നിര്ണ്ണായക നിമിഷങ്ങളാണ്.
അടിയന്തര സഹായത്തിന് KSEB: 1912, ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി:1077.