ശനി, 14 മാര്‍ച്ച് 2026
ലെബനനില്‍ ഇസ്രായേലി ആക്രമണങ്ങളില്‍ 100ലധികം കുട്ടികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 14 മാര്‍ച്ച് 2026 (13:02 IST)
ഇസ്രായേലി ആക്രമണങ്ങളില്‍ ലെബനനില്‍ 100-ലധികം കുട്ടികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ലെബനന്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിനിടെ 773 പേര്‍ മരിച്ചതായി മന്ത്രാലയം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതില്‍ 62 പേര്‍ സ്ത്രീകളുമാണ്. 1,900 ല്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

അതേസമയം പലസ്തീനികളെ പിന്തുണച്ചും ഇസ്രായേലിനെ അപലപിച്ചും സര്‍ക്കാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ച വാര്‍ഷിക റാലിക്കിടെ ടെഹ്റാനിലെ ഫെര്‍ദോസിസ്‌ക്വയറില്‍ ഒരു പ്രധാന സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി. പ്രദേശം വിടാന്‍ ഇസ്രായേലിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മുതിര്‍ന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ ഒത്തുകൂടി.

ഇസ്രായേലിനും അയല്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും നേരെ ഇറാന്‍ മിസൈല്‍, ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന് നിര്‍ണായകമായ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ ഉപരോധം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. യുഎസും ഇസ്രായേലി സേനയും ഇറാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്.

വെള്ളിയാഴ്ച ഇറാഖില്‍ തകര്‍ന്നുവീണ അമേരിക്കന്‍ കെസി-135 ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനത്തിലെ ആറ് ജീവനക്കാരുടെയും മരണം യുഎസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഘര്‍ഷം തുടരുന്നതിനിടയില്‍ ഊര്‍ജ്ജ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറില്‍ എത്തി. സംഘര്‍ഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം 40% വര്‍ദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


