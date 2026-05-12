സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യവില കുറച്ചു, ജനപ്രിയ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് 10 രൂപ മുതൽ 50 രൂപ വരെ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് ജനപ്രിയ മദ്യ ബ്രാന്ഡുകളുടെ വില കുറച്ചു. ഓള്ഡ് മങ്ക്, ഓഫീസേഴ്സ് ചോയ്സ്, ലേ മൗണ്ട് റം അടക്കമുള്ള ബ്രാന്ഡുകള്ക്കാണ് വില കുറഞ്ഞത്. 10 രൂപ മുതല് 50 രൂപ വരെയാണ് വില കുറച്ചത്. എല്ലാ ബ്രാന്ഡുകളുടെയും വില കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികള് വില കുറയ്ക്കാന് തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബെവ്കോ വില കുറച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചില ബ്രാന്ഡുകളുടെ മദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച വില്പന നടക്കാതെ പല ഔട്ട്ലറ്റുകളിലും കെട്ടികിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് വിലക്കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം. 10 രൂപ മുതല് 50 രൂപ വരെയാണ് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടൂതല് വിറ്റുവരവുള്ള ബ്രാന്ഡുകള്ക്കും ആനുപാതികമായി വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.