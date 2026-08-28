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Written By ശ്രീനു എസ്

5,000 കോടി രൂപയോളം വരുന്ന നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനായി കെഎസ്ഇബി നാല് വര്‍ഷത്തേക്ക് സര്‍ചാര്‍ജ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയേക്കാം

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (19:55 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: മുന്‍കാലങ്ങളിലുണ്ടായ ഏകദേശം 5,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്‍ഡ് (KSEB) നാല് വര്‍ഷത്തേക്ക് സര്‍ചാര്‍ജ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയേക്കും. നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി നിരക്കിന് പുറമെയാകും ഈ തുക ഈടാക്കുക. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിക്കും നിശ്ചിത നിരക്കിലാകും സര്‍ചാര്‍ജ് ഈടാക്കുക. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടര്‍ന്ന്, കുടിശ്ശിക തുക വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യോട് (KSEB) നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
നിലവിലെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് 2027 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടാകും. പുതുക്കിയ നിരക്ക് ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ നിലവില്‍ വരും. മുന്‍കാല നഷ്ടങ്ങള്‍ നികത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശത്തോടൊപ്പം പുതിയ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷയും കെ.എസ്.ഇ.ബി. നവംബറില്‍ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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ശ്രീനു എസ്
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