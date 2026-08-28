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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (19:45 IST)

നേപ്പാളിലെ മിന്നല്‍പ്രളയം: കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള 60 പേര്‍ സുരക്ഷിതര്‍, എട്ടുപേരെ ബന്ധപ്പെടാനായില്ല

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (19:47 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: നേപ്പാളിലുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തെത്തുടര്‍ന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോയെന്ന് സംശയിച്ചിരുന്ന കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള 60 പേര്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം നാല് ഓസ്ട്രേലിയന്‍ പൗരന്മാരടക്കം എട്ട് മലയാളികളെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നോര്‍ക്ക  വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ക്ഷേമകാര്യങ്ങളും വിദേശകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഏജന്‍സിയായ നോര്‍ക്ക റൂട്ട്‌സ് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചുവരികയായിരുന്ന 82 പേരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചു.
 
നാല് ഓസ്ട്രേലിയന്‍ പൗരന്മാരടക്കം ബന്ധപ്പെടാന്‍ കഴിയാത്ത എട്ട് മലയാളികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറിയതായി നോര്‍ക്ക റൂട്ട്‌സ് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ രാജേഷ് മാധവന്‍ അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെയും ഓഫീസുകള്‍, സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി, നോര്‍ക്ക റൂട്ട്‌സ് ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌കുകള്‍ എന്നിവ വഴി ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഈ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഏജന്‍സി വ്യക്തമാക്കി.
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ശ്രീനു എസ്
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