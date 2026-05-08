Kerala Rain : കേരള തീരത്തോട് ചേർന്ന് ചക്രവാതച്ചുഴി, സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, 4 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വേനല് മഴ ശക്തമാകുന്നു. തെക്കന് കേരള തീരത്തിന് സമീപം ചക്രവാതച്ചുഴി രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് വരും ദിവസങ്ങളില് കേരളത്തില് വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിനും ലക്ഷദ്വീപിനും മുകളിലായി, കേരള തീരത്തോട് ചേര്ന്നാണ് ചക്രവാതച്ചുഴി നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിലും ശനിയാഴ്ച ഒന്പത് ജില്ലകളിലും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് ഏര്പ്പെടുത്തി. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കണ്ണൂര് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
ശനിയാഴ്ച മഴ കൂടുതല് ശക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് നാളെ യെല്ലോ അലര്ട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
മഴയോടൊപ്പം തന്നെ ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. മണിക്കൂറില് 30 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് വീശിയേക്കാവുന്ന കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഇടിമിന്നല് സമയത്ത് സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങള്ക്കുള്ളിലേക്ക് മാറണമെന്നും മരച്ചുവട്ടിലോ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലോ നില്ക്കരുതെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
കടലില് കാറ്റ് ശക്തമാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവര് കാലാവസ്ഥാ ബുള്ളറ്റിനുകള് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനം നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് കടല് പ്രക്ഷുബ്ധമാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുമെന്നാണ് നിലവിലെ റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവരും മലയോര മേഖലയിലുള്ളവരും മുന്കരുതല് നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് റവന്യൂ അധികൃതര് അറിയിച്ചു.