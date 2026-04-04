സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 4 ഏപ്രില് 2026 (09:17 IST)
കോഴിക്കോട്: വര്ഗീയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് പേരാമ്പ്രയിലെ എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ടി.പി. രാമകൃഷ്ണനെതിരെ നോട്ടീസ് നല്കിയതിന് പിന്നാലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ഫാത്തിമ തഹിലിയയ്ക്കെതിരെയും സമാനമായ പരാതി. വര്ഗീയ അടിസ്ഥാനത്തില് വോട്ട് തേടിയെന്ന ആരോപണത്തില് ഫാത്തിമ തഹിലിയയ്ക്ക് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസര് (ആര്ഒ) നോട്ടീസ് അയച്ചു.
സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്കെതിരെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പരാതികള് ആര്ഒയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. ഇന്നലെ മൂന്ന് വ്യക്തികള് സമര്പ്പിച്ച ഈ റിപ്പോര്ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഫാത്തിമ തഹിലിയയോട് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നല്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകര് നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വര്ഗീയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ഡലം ഇതിനകം തന്നെ വിവാദത്തില് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സംഭവം.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയുടെ വിശദീകരണം പരിശോധിച്ച ശേഷം തുടര്നടപടികള് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസര് പറഞ്ഞു.