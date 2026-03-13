വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026
'എൽഡിഎഫിൽ പോകുകയായിരുന്നു നല്ലത്'; കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനു കടുത്ത അതൃപ്തി

ജോസ് കെ മാണിയും കൂട്ടരും എൽഡിഎഫിലേക്കു പോയപ്പോൾ ഒപ്പം പോയിരുന്നേൽ ഈ ഗതികേട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നെന്ന് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും കരുതുന്നു

Kerala Congress Joseph UDF
PJ Joseph
രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:56 IST)

യുഡിഎഫിൽ വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം. കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച പത്ത് സീറ്റുകളും ഇത്തവണയും വേണമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ്. എന്നാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച സീറ്റുകളിൽ നാലോ അഞ്ചെണ്ണം ഏറ്റെടുക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നത്. ഇടുക്കി, കുട്ടനാട്, ഏറ്റുമാനൂർ, തൃക്കരിപ്പൂർ എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ ചങ്ങനാശേരി കൂടി കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ജോസ് കെ മാണിയും കൂട്ടരും എൽഡിഎഫിലേക്കു പോയപ്പോൾ ഒപ്പം പോയിരുന്നേൽ ഈ ഗതികേട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നെന്ന് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും കരുതുന്നു. ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിനു എൽഡിഎഫിൽ അർഹിച്ച പരിഗണന ലഭിച്ചെന്നും തങ്ങൾക്കു അതിന്റെ പകുതി പരിഗണന പോലും യുഡിഎഫിൽ കിട്ടുന്നില്ലെന്നും ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനു വിഷമമുണ്ട്.

യുഡിഎഫിൽ പരിഗണന കിട്ടുന്നില്ലെന്ന വിഷമം മാറ്റിവെച്ചാലും മറ്റൊരു തലവേദന കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനുണ്ട്. തൊടുപുഴയിൽ പി.ജെ.ജോസഫ് വേണോ അതോ മകൻ അപു ജോൺ ജോസഫ് വേണോ എന്നതാണ് ആ തർക്കം. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരു വിഭാഗം അപ്പനു വേണ്ടിയും വേറൊരു വിഭാഗം മകനു വേണ്ടിയും രംഗത്തുണ്ട്. പ്രായാധിക്യത്തെ തുടർന്ന് ജോസഫ് മത്സരരംഗത്തുനിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ്. എന്നാൽ പകരം മകൻ അപുവിന് തന്നെ സീറ്റ് നൽകണമെന്നാണ് ജോസഫിന്റെ ആവശ്യം. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ തയ്യാറല്ല.


