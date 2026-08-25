ബിക്കിനി ധരിച്ചാണോ രാഖി കെട്ടുന്നത്, കൃതി സനോണിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കങ്കണ
രക്ഷാബന്ധന് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടി കൃതി സനോണ് അഭിനയിച്ച പരസ്യത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി ബിജെപി എം പിയും നടിയുമായ കങ്കണ റണാവത്ത്. പരസ്യത്തിലെ ബ്രാലെറ്റ് സ്റ്റൈല് ബ്ലൗസും കേപ്പും ഡ്രേപ്ഡ് സ്കര്ട്ടുമാണ് കൃതി ധരിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യന് ആഘോഷങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുന്നതാണ് പരസ്യമെന്ന രീതിയില് നേരത്തെ തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് ആളുകള് വിമര്ശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ കങ്കണ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
സ്ത്രീകള്ക്ക് യഥേഷ്ടം വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള കാലഘട്ടമാണിത്. ലെഹങ്ക, ജീന്സ്, സാരി, സല്വാര് കമീസ് തുടങ്ങി നിരവധി ഓപ്ഷനുകള് മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും സ്വന്തം സഹോദരന് ബിക്കിനിയോ അടിവസ്ത്രമോ ധരിച്ച് രാഖി കെട്ടുന്നത് എന്തിനാണ്?, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലിങ് ഓപ്ഷനുകള് എവിടെയാണ്?, കങ്കണ കുറിച്ചു. ഈ പരസ്യം ആളുകള്ക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും കങ്കണ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വിമര്ശനങ്ങളില് കൃതി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.