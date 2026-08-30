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  4. Chiraag Paswan calls kharge venue purification is a matter of concern
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (13:59 IST)

ഖാർഗെ പ്രസംഗിച്ച വേദി ശുദ്ധീകരിച്ച സംഭവത്തിൽ എൻഡിഎയ്ക്കുള്ളിൽ ഭിന്നത, വിഷയം ആശങ്കയുയർത്തുന്നതെന്ന് ചിരാഗ് പാസ്വാൻ

kharge
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (14:02 IST)
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ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹല്‍ദ്വാനി രാംലീല മൈതാനത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ പ്രസംഗിച്ച വേദിയില്‍ നടന്ന ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങിനെ ചൊല്ലി എന്‍ഡിഎയ്ക്കുള്ളില്‍ ഭിന്നത. വിഷയം ആശങ്കയുണര്‍ത്തുന്നതാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ചിരാഗ് പാസ്വാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപി- ആര്‍എസ്എസ് നേതാക്കള്‍ വിഷയത്തെ ന്യായീകരിച്ച് രംഗത്ത് വരുമ്പോഴാണ് രാജ്യത്തെ സാമൂഹ്യസ്ഥിതി മാറുന്നില്ല എന്നതില്‍ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന ചിരാഗ് പാസ്വാന്റെ പരാമര്‍ശം.
 
സംഭവത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ കേന്ദ്രസഹമന്ത്രിയായ അജയ് താംത പറഞ്ഞിരുന്നു. പരിപാടിക്കിടെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ അനാവശ്യമായ മത മുദ്രാവാജ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഒരു ഹൈന്ദവ സംഘടനയാണ് ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തിയതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു.  ശ്രീറാം സേന ധാര്‍മിക് സേവാ ട്രസ്റ്റ് എന്ന സംഘടനയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും ബിജെപി ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തികളെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. രാം ലീല മൈതാനിയില്‍ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇത്തരം ശുദ്ധീകരണങ്ങള്‍ പതിവാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 
ഓഗസ്റ്റ് 8നാണ് ഹല്‍ദ്വാനിയിലെ രാം ലീല മൈതാനത്ത് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ പങ്കെടുത്ത കോണ്‍ഗ്രസ് റാലി നടന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വേദിയിലും ഗ്രൗണ്ടിലും ചാണകവെള്ളവും ഗംഗാതീര്‍ഥവും തളിച്ച് ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയത്. മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ വിഷയം ഉയര്‍ത്തികാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് വിഷയം ദേശീയതലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായി മാറിയത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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