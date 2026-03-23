തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026
കേരളത്തിൽ ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്കു സാധ്യതയെന്ന് മാധ്യമ സർവേകൾ; പിണറായി 3.0 വരുമോ?

ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും വികസനവുമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനു ഇത്തവണയും മേൽക്കൈ നൽകുന്നത്

Pinarayi Vijayan
രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026 (13:26 IST)

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്ലൈമാക്‌സിനോടു അടുക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ ഒൻപതിനു കേരളം വിധിയെഴുതും. രണ്ട് ടേമുകൾ തുടർച്ചയായി ഭരിച്ച എൽഡിഎഫ് ഹാട്രിക്കിനു വേണ്ടി കളംനിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷം തന്നെ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് മലയാളത്തിലെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളുടെ സർവേകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും വികസനവുമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനു ഇത്തവണയും മേൽക്കൈ നൽകുന്നത്. വർധിപ്പിച്ച ക്ഷേമ പെൻഷൻ, ലൈഫ് മിഷനിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വീടുകൾ പൂർത്തിയായത്, വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി, ദേശീപാത വികസനം എന്നിവയെല്ലാം ഇടതുപക്ഷത്തിനു മൂന്നാം ഊഴത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ പോരാട്ടമെന്നാണ് മാതൃഭൂമി പ്രീ-പോൾ സർവേ പ്രവചിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷത്തിനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്ന് ഈ സർവേ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. എൽഡിഎഫ് 66 മുതൽ 73 സീറ്റുകൾ വരെ നേടാമെന്നാണ് സർവേയിൽ പറയുന്നത്. യുഡിഎഫും 65 സീറ്റിനടുത്ത് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ശക്തമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന പത്തോളം സീറ്റുകളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനു നേരിയ മേൽക്കൈ ഉള്ളതാണ് ഭരണത്തുടർച്ച പ്രവചിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.

മനോരമ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ട സർവേയിലും ഇടതുപക്ഷത്തിനു ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പരോക്ഷമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷം തുടരണമെന്ന് 43 ശതമാനം ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായാണ് സർവേയിൽ പറയുന്നത്. തുടരരുത് എന്ന് അഭിപ്രായം ഉള്ളവർ 49 ശതമാനത്തോളം ഉണ്ടെങ്കിലും യുഡിഎഫ്, ബിജെപി മുന്നണികളുടെ വോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിനു ഭരണത്തുടർച്ച ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും.

എബിപി അഭിപ്രായ സർവേയിലും കേരളത്തിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം പ്രവചിക്കുന്നു. എൽഡിഎഫിന് 61 മുതൽ 71 വരെ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഈ സർവേയിൽ പറയുന്നത്. യുഡിഎഫിനു 58 മുതൽ 69 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

റിപ്പോർട്ടർ ടിവി സർവേയിലും ഭരണപക്ഷ എംഎൽഎമാരുടെ ജനകീയത ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നതായും ഭരണമാറ്റത്തിനു സാധ്യതയില്ലെന്നും സൂചനയുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ഓൺലൈൻ സർവെയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ കൂടുതൽ പിന്തുണയും പിണറായി വിജയനാണ്.

വികസനത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്കായി വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിനു വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന പ്രതീതി വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ഉണ്ട്. ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം സംസ്ഥാനത്ത് പ്രകടമല്ലെന്നാണ് ഈ കണക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.


