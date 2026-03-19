വ്യാഴം, 19 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

സുരേന്ദ്രനെ പോലുള്ളവർ നിയമസഭയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ശബരിമലയിലെ സ്വർണം മോഷ്ടിക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നു : സുരേഷ് ഗോപി

Suresh Gopi
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 19 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:56 IST)
വിശ്വാസികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ബിജെപി നേതാവും സിനിമാതാരവുമായ സുരേഷ് ഗോപി. കാസര്‍കോട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എന്‍ഡിഎ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാസര്‍കോട് ബാങ്ക് റോഡില്‍ ചുമരെഴുത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഏത് മതത്തിലെ വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും ആ വിശ്വാസം പിന്തുടരാനുള്ള അവകാശം അവര്‍ക്കുണ്ട്. സുരേന്ദ്രനെ പോലുള്ള ബിജെപി നേതാക്കള്‍ നിയമസഭയിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണം മോഷ്ടിക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ചുവേണം ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍. സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.




ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :