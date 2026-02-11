രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 11 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:53 IST)
Jose K Mani: പാലയില് കരുത്ത് തെളിയിക്കാന് കേരള കോണ്ഗ്രസ് (എം). മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാന് ജോസ് കെ മാണി കളത്തിലിറങ്ങും. ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനാര്ഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മണ്ഡലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജോസ് പ്രചരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടങ്ങി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ഡിഎഫ് വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥയ്ക്കിടെ പാലയില് ജോസ് മത്സരിക്കുമെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിന് എംഎല്എ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ജോസ് കെ മാണിയുടെ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് റോഷി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പാലയില് ജോസ് തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നും വിജയം സുനിശ്ചിതമെന്നും റോഷി പറഞ്ഞു. കേരള കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനുള്ളിലും ഇക്കാര്യത്തില് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
യുഡിഎഫിനായി പാലയില് മത്സരിക്കുക സിറ്റിങ് എംഎല്എ മാണി സി കാപ്പന് ആയിരിക്കും. കാപ്പന്റെ പെര്ഫോമന്സ് മോശമാണെന്നാണ് യുഡിഎഫ് വിലയിരുത്തല്. അതിനാല് പാലയില് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥിയെ ഇറക്കാനുള്ള ആലോചനകളും നടന്നിരുന്നു. ജോസ് കെ മാണി മത്സരിച്ചാല് മാണി സി കാപ്പന് ദയനീയമായി തോറ്റേക്കാമെന്നാണ് യുഡിഎഫിന്റെയും കോണ്ഗ്രസിന്റെയും വിലയിരുത്തല്. മണ്ഡലത്തില് മാണി സി കാപ്പനെതിരെ ശക്തമായ വികാരവും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷമായി മാണി സി കാപ്പന് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് വോട്ടര്മാര്ക്കിടയിലെ പ്രധാന വിമര്ശനം. 2021 ല് 15,378 വോട്ടുകള്ക്കാണ് മാണി സി കാപ്പന് ജോസ് കെ മാണിയെ തോല്പ്പിച്ചത്.