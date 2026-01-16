രേണുക വേണു|
കോട്ടയം: മുന്നണി മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നതിനിടെ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം കോട്ടയത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു. കോട്ടയത്തെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് യോഗം. എൽഡിഫിനൊപ്പം തന്നെയെന്ന് ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽഡിഎഫിനൊപ്പം ഉറച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് അഞ്ച് എംഎൽഎമാരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നണി മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടിൽ പാർട്ടിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
യുഡിഎഫിന് പരാജയഭീതിയുണ്ടെന്നും ഇത് നികത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ മുന്നണി മാറ്റ ചർച്ചകൾ പുറത്തുവരുന്നതെന്നും എൻ ജയരാജ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾക്ക് അപ്പുറെ പാർട്ടിയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമില്ലെന്നും മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങൾക്കായി വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതിൽ നിന്നും യുഡിഎഫിൻ്റെ വിശാലമനസാണ് വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും കെ എം മാണി പഠിപ്പിച്ച വഴിയേയാണ് പാർട്ടി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുന്നണിമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നോ അത്തരത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നോ തങ്ങളാരും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കേരള കോൺഗ്രസിനെ യുഡിഎഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും കോൺഗ്രസും അവരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. യുഡിഎഫ് വിജയത്തിന് കേരള കോൺഗ്രസ് അനിവാര്യമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് യുഡിഎഫ് യോഗം ചേർന്ന് ആലോചിക്കുമെന്നായിരുന്നു സണ്ണി ജോസഫിൻറെ മറുപടി.