അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- മുളന്തോട്ടി ചെറിയ വൈദ്യതി കടത്തിവിടില്ല, പക്ഷെ തീവ്രതയുള്ളത് കടത്തിവിടും! ഇക്കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കണം
- ആറ് കോടി കടക്കും പൊതുകടമെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞത് നുണ; പൊളിച്ചത് ധവളപത്രം
- മലപ്പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ലോറിയിൽ കാർ ഇടിച്ചു കയറി അപകടം; മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു
- 'ആരും ഒന്നും അറിയരുത്'; സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പൊതുജനത്തിനു ലഭിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അപ്രത്യക്ഷം
- Kerala Weather: പെരുമഴ കൊണ്ട് കേരളം; എട്ടിടത്ത് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
വൈദ്യുതി കമ്പിയില് മുളന്തോട്ടി സുരക്ഷിതമല്ല! ഇക്കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കണം
സാധാരണഗതിയില് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടില്ല എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മുള പോലുള്ള വസ്തുക്കള് ചെറിയ വോള്ട്ടതകളില് വൈദ്യുതി പ്രവാഹം തടയുമെങ്കിലും വോള്ട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവയുടെ വൈദ്യുതി പ്രതിരോധ സ്വഭാവം ഇല്ലാതാകുകയും, ചാലകങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യും. ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞാല്, ലോഹങ്ങള് പോലുള്ള ചാലക വസ്തുക്കളില്, അവയുടെ ആറ്റങ്ങളിലെ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് വൈദ്യുതി പ്രവാഹം സാധ്യമാക്കുന്നത്.
ഇവയില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്സുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളിലെ ആറ്റങ്ങള്ക്ക് വളരെ ദൃഡമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത്. അതിനാല്ത്തന്നെ അവ വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അനിശ്ചിതമായി വോള്ട്ടേജിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇന്സുലേറ്ററുകള്ക്കില്ല. മതിയായത്ര വോള്ട്ടേജ് പ്രയോഗിച്ചാല്, ഏതൊരു ഇന്സുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലും ഒടുവില് 'വൈദ്യുത മര്ദ്ദ'ത്തിന് കീഴടങ്ങും, ഇന്സുലേറ്റര് ബ്രേക്ക്ഡൗണാവുകയും വൈദ്യുതിപ്രവാഹം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.
സാധാരണ ലോ ടെന്ഷന് ലൈനില് തട്ടിയാല് ഷോക്കേല്പ്പിക്കാത്ത മുളന്തോട്ടി ഉന്നത വോള്ട്ടേജ് ലൈനുകളില് അപകടകാരിയായി മാറാന് ഇതാണ് കാരണം. വോള്ട്ടേജിന് ആനുപാതികമായ അളവില് വൈദ്യുത പ്രതിരോധ ശേഷിയില്ലാത്ത ഏതൊരു വസ്തുവും വൈദ്യുതചാലകങ്ങളായി മാറാം എന്ന് സാരം.മുളയും മരക്കമ്പുകളും പോലുള്ള വസ്തുക്കളില് ഈര്പ്പത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കില് ചെറിയ വോള്ട്ടേജില് പോലും അവ ചാലക സ്വഭാവം കാട്ടാനിടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ലൈനുകള്ക്ക് സമീപം തോട്ടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം.
'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്
രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇ 85 ഇന്ധനം, 5000ത്തോളം സ്പെഷ്യൽ പമ്പുകൾ, പെട്രോളിനേക്കാൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്
സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി
ഇസ്രായേല് ലെബനന് ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്ച്ച ഇറാന് നിര്ത്തിവച്ചു
2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത് എഡിജിപി, പേരെടുത്ത് പറയാതെ എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്
7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.