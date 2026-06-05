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മോദി എന്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത്, ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാറില് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്: ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടണും ന്യൂഡല്ഹിയും വിജയകരമായി ഒരു വ്യാപാര കരാര് തയ്യാറാക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അടുത്ത സുഹൃത്തായി വിശേഷിപ്പിച്ചു. ദീര്ഘകാലമായി നിലനില്ക്കുന്ന വ്യാപാര തര്ക്കങ്ങള്ക്കിടയിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ശക്തമായ ബന്ധം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓവല് ഓഫീസില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിച്ച ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
'നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായതിനാല് ഞങ്ങള് ഒരു കരാറിലെത്തും. അദ്ദേഹം എന്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്താണ്, ഞങ്ങള് നന്നായി ഒത്തുചേരുന്നു. ഞങ്ങള്ക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്.'-ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപണി പ്രവേശന ആശങ്കകള് പരിഹരിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു ഇടക്കാല ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകള് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പരാമര്ശങ്ങള്.
ഭാവിയിലെ ഒരു കരാറിനെക്കുറിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനിടയില്, ഇന്ത്യയുടെ താരിഫ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ദീര്ഘകാല വിമര്ശനം ട്രംപ് ആവര്ത്തിച്ചു. വര്ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യന് വിപണിയില് അമേരിക്കന് കമ്പനികള് കാര്യമായ തടസ്സങ്ങള് നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് വാദിച്ചു.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.