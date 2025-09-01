ചൊവ്വ, 2 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കല്‍ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമോ?

ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക കുറുക്കുവഴിയായി തോന്നിയേക്കാം.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 1 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (19:39 IST)
വീട് പുതുക്കിപ്പണിയല്‍, ബിസിനസ് വിപുലീകരണം, അല്ലെങ്കില്‍ അടിയന്തര ചെലവുകള്‍ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍, ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക കുറുക്കുവഴിയായി തോന്നിയേക്കാം. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഹ്രസ്വകാല ആശ്വാസം നല്‍കുമെങ്കിലും, പിന്നീട് തിരിച്ചടിയായേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാം, ഉയര്‍ന്ന പലിശനിരക്കിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കില്‍ കടക്കെണിയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

ഒന്നിലധികം വായ്പകള്‍ക്ക് ആളുകള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വായ്പാ ദാതാവ് മുഴുവന്‍ തുകയും അംഗീകരിക്കാത്തപ്പോള്‍, കടം വാങ്ങുന്നവര്‍ മറ്റുള്ളവരെ സമീപിക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം ലോണുകള്‍ ലഭിക്കുന്നത്, NBFC-കളും ഡിജിറ്റല്‍ ലെന്‍ഡിംഗ് ആപ്പുകളും പലപ്പോഴും പരമ്പരാഗത ബാങ്കുകളേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ വായ്പകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നിവയാണ് പ്രധാനകാരണങ്ങള്‍. ഒന്നിലധികം വായ്പകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപകടസാധ്യതയുള്ളതായി മാറിയേക്കാം. കാരണം ഒന്നിലധികം ഇഎംഐ
പേയ്മെന്റുകള്‍ നടത്താന്‍ നിങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്, ഇത് സമയപരിധി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

മറ്റൊന്നാണ് പലിശ ഓവര്‍ലോഡ് ' ചില വായ്പാദാതാക്കള്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്ന നിരക്കുകള്‍ ഈടാക്കുന്നു. ഇത് സാമ്പത്തിക ബുലിമുട്ടുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തില്‍ ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ലോണുകള്‍ എടുക്കുമ്പോള്‍ വ്യക്തമായി ഒരു ആസൂത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കണം.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :