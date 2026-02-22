അനാശാസ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്ന ഇടപാടുകാരൻ കുറ്റക്കാരനല്ല : ഹൈക്കോടതി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 22 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:42 IST)
അനാശാസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്ന ഇടപാടുകാരനെതിരെ അനാശാസ്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന കുറ്റം നിലനില്ക്കില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കടവന്ത്രയിലെ അനാശാസ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ കോട്ടയം സ്വദേശിക്കെതിരെ അനാശാസ്യ നിരോധന നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള് പ്രാകരമെടുത്ത കേസുകള് റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ജസ്റ്റിസ് സി പ്രദീപ് കുമാറിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്.
യുവതികളെ പെണ്വാണിഭ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചതോ അനാശാസ്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതോ ഇടപാടുകാരനല്ലെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. അനാശാസ്യ കേന്ദ്രത്തില് നിന്ന് 50 മീറ്റര് അകലെ കുരിശുപള്ളി ഉള്ളതിനാല് പൊതുസ്ഥലത്തിന് സമീപമെന്ന വകുപ്പ് ബാധകമാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന് നിലപാട്. എന്നാല് ഇവിടെ ആരാധന കര്മങ്ങള് ഇല്ലാത്തതിനാല് പൊതു ആരാധനാലയമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
എറണാകുളം ഗാന്ധി നഗറിലെ വാടകവീട്ടില് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം കടവന്ത്ര പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് പെണ്വാണിഭ റാക്കറ്റ് പിടിയിലായത്.