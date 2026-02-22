അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ പാകിസ്താൻ വ്യോമാക്രമണം; ഏഴ് ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ തകർത്തു — കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മരിച്ചതായി കാബൂൾ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 22 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:17 IST)
ഇസ്ലാമാബാദ് മസ്ജിദ് ചാവേര് ആക്രമണം ഉള്പ്പെടെ പാകിസ്ഥാനില് നടന്ന
ഭീകരാക്രമണങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് മുന്നല് ആക്രമണം നടത്തി പാകിസ്ഥാന് സൈന്യം. അഫ്ഗാന് അതിര്ത്തിയില് നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില് ഏഴ് ഭീകര ക്യാമ്പുകളും ഒളിത്താവളങ്ങളും തകര്ത്തതായി പാകിസ്ഥാന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാക് ആക്രമണത്തില് സാധാരണക്കാരായ 17 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അഫ്ഗാന് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് അല് ജസീറ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഒക്ടോബറില് നടന്ന അതിര്ത്തി ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം ഖത്തറിന്റെയും തുര്ക്കിയുടെയും മധ്യസ്ഥതയില് വെടിനിര്ത്തല് കരാറില് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം നടത്തിയ ദോഹ, ഇസ്താംബൂള് ചര്ച്ചകള് ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല. ഈ പ്രതിസന്ധികള്ക്കിടെ ഫെബ്രുവരി 6-ന് ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഖദീജ തുല് കുബ്ര മസ്ജിദില് നടന്ന ചാവേര് ആക്രമണത്തില് 40-ലധികം പേര് മരിക്കുകയും 160-ലധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റാണ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികളെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന് ആരോപിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച
ഖൈബര് പഖ്തൂണ്ഖ്വ പ്രവിശ്യയിലെ ബന്നു ജില്ലയില് സൈനിക കോണ്വോയ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്ന ചാവേറാക്രമണത്തില് രു ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണല് ഉള്പ്പെടെ രണ്ട് സൈനികര് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പാകിസ്ഥാന് അഫ്ഗാനെതിരായ നടപടികള് കടുപ്പിച്ചത്.
പാകിസ്താന്-അഫ്ഗാന് അതിര്ത്തി മേഖലയില് പാകിസ്താനി താലിബാന് (ഫിത്ന അല് ഖവാരിജ്) ഉം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഖൊറസ്സാന് പ്രൊവിന്സ് (ISKP) ഉം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഏഴ് ഭീകര ക്യാമ്പുകള് തകര്ത്തതായാണ് പാകിസ്ഥാന് അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാല് പാക് ആക്രമണത്തില് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്പ്പടെ നിരവധി പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അഫ്ഗാന് പറയുന്നു. പാകിസ്താന് ജനറല്മാര് അവരുടെ സുരക്ഷാ ബലഹീനതകള് ഇത്തരം ക്രൂര നടപടികളിലൂടെ മറച്ചുവയ്ക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് താലിബാന് വക്താവ് സബിഹുള്ള മുജാഹിദ് എക്സില് കുറിച്ചു.
ഈ ആക്രമണം പ്രദേശത്തെ നയതന്ത്ര സന്തുലനത്തെ കൂടുതല് സങ്കീര്ണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഭീകരാക്രമണങ്ങള്ക്ക് പിന്നില് ഇന്ത്യ, കാബൂള്, ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകള് ഒരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെന്ന്
പാകിസ്താന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖവാജ ആസിഫ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങള് ഇന്ത്യ നിഷേധിച്ചിരുന്നു.