കനത്ത മഴയിൽ മതിലിടിഞ്ഞുവീണു; 2 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് അടക്കം ഒൻപത് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

മരിച്ചവരിൽ അഞ്ച്പേർ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്നാണ് അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് മൃതദേഹങ്ങള്‍ പുറത്തെടുത്തത്. ഇതോടെ തെലങ്കാനയിൽ മഴക്കെടുതികളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 11 ആയി. രണ്ട് വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു.

24 മണിക്കൂറായി തെലങ്കാനയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്.



#WATCH Telangana: Heavy rainfall in Hyderabad triggers waterlogging and flooding in different parts of the city. Visuals from Reddy Colony, Champapet. pic.twitter.com/bOAWmWMPge